Zoetis en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu ses prévisions à la hausse

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5 novembre - ** L'action de la société de santé animale Zoetis ZTS.N progresse de 2,2% à 92,21 dollars en pré-ouverture

** ZTS relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026, les portant à 6,25-6,35 dollars contre 6,19-6,28 dollars précédemment

** La pression persistante sur l'activité liée aux animaux de compagnie a été partiellement compensée par la croissance des segments du bétail et du diagnostic , a déclaréla directrice générale Kristin Peck

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 2,39 milliards de dollars, dépasse l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 2,30 milliards de dollars – données LSEG

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,75 $ a dépassé les estimations de 1,51 $

** Le directeur médical, Richard Goldstein, indique que les animaux de compagnie vivent environ 1,5 à 1,7 fois plus longtemps qu’il y a quarante ans, ce qui stimule la demande pour les traitements des maladies chroniques et liées à l’âge

** La recommandation moyenne de 12 analystes sur 18 est "conserver", 6 recommandent "d'acheter" avec un cours cible médian de 85 dollars – LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 29%