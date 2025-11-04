Zoetis chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de l'entreprise de santé animale Zoetis ZTS.N chutent de 7,3 % à 133 $ avant la mise sur le marché

** ZTS prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires compris entre 9,40 et 9,48 milliards de dollars, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 9,45 à 9,60 milliards de dollars

** La société déclare un bénéfice trimestriel ajusté de 1,70 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 1,62 $/shr - données LSEG

** Le revenu trimestriel de 2,40 milliards de dollars de la société est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,41 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~11% depuis le début de l'année