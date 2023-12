Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zions Bancorp : une des 'recovery' du S&P500 en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Zions Bancorp était au plus mal mi-mars, chutant en 6 mois de 55 vers 19$.

Le titre réalise une des 'recovery' les plus spectaculaires du S&P500 en 2023 avec le refranchissement explosif de la résistance des 38,9$ avec un gain immédiat de +13% en 48H et un test de la résistance des 45,7$.

Le prochain objectif -tout proche- se situe vers 45,96$ ('gap' baissier du 7 mars) et le suivant est également un 'gap', celui des 48,7E du 6 mars.





Valeurs associées ZIONS BANCORP NASDAQ -2.40%