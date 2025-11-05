Zimmer revoit à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025 en raison de la faiblesse des marchés internationaux

Zimmer Biomet Holdings ZBH.N a réduit ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2025 suite à la faiblesse de l'Amérique latine et des marchés émergents en Europe qui ont compensé les bonnes performances de la société aux États-Unis, ce qui a entraîné une baisse de 8,4 % des actions dans les échanges avant bourse.

Le fabricant d'appareils médicaux a maintenu ses prévisions de croissance globale des revenus stables mercredi, aidées par les fluctuations des devises étrangères. Mais il a abaissé la limite supérieure de ses perspectives de croissance organique de 4,5 % à 4,0 %, tout en maintenant la limite inférieure à 3,5 %.

Zimmer a déclaré que ces problèmes sont apparus à la fin du trimestre et qu'ils sont en train d'être résolus.

Au cours du trimestre, la société a enregistré une forte demande pour ses unités de hanches et de genoux, qui contribuent aux procédures de reconstruction articulaire, soutenues par une demande soutenue de procédures chirurgicales, en particulier chez les adultes plus âgés.

Robbie Marcus, analyste chez J.P.Morgan, a déclaré que l'entreprise avait enregistré des résultats "mitigés" au troisième trimestre, car la croissance organique des ventes de 5,0 % n'a pas été à la hauteur des attentes de 5,6 %, mais le bénéfice trimestriel a dépassé les attentes.

"Bien qu'il y ait eu des éléments positifs au cours du trimestre, les investisseurs se concentreront aujourd'hui sur la croissance organique des ventes qui n'a pas été au rendez-vous", a déclaré M. Marcus.

Zimmer a maintenu ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et de bénéfice annuel ajusté pour l'ensemble de l'année, tout en augmentant l'impact des taux de change de 0,5 % à 1 %, contre 0,5 % précédemment.

Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre a augmenté de 9,7 % pour atteindre 2 milliards de dollars, ce qui correspond largement à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes combinées des unités de hanches et de genoux de Zimmer ont totalisé 1,30 milliard de dollars, soit un peu plus que les 1,29 milliard de dollars attendus.

Les ventes de l'unité de médecine sportive, d'extrémités et de traumatologie ont augmenté de 19 % pour atteindre 541,5 millions de dollars, mais n'ont pas atteint les estimations de 552,96 millions de dollars.

La société a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,90 $, dépassant l'estimation moyenne de 1,87 $.