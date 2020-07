Zimbabwe: enquête financière bouclée, la Bourse rouvrira lundi

La Bourse du Zimbabwe, à l'arrêt depuis la fin juin en raison de spéculations présumées nuisibles à la devise nationale, va reprendre ses opérations lundi, l'enquête financière sur ces agissements étant terminée, a annoncé mardi le ministre des Finances.

Selon Mthuli Ncube, les investigations menées par l'unité de renseignement financier sont désormais terminées et ont établi que certaines compagnies cotées ont "agi hors des clous" de la réglementation boursière.

Si les échanges pourront reprendre dès le 3 août, certaines valeurs internationales de la cote zimbabwéenne restent bannies. Le géant de l'assurance Old Mutual est notamment visé par cette suspension prolongée.

"Le Old Mutual Implied Rate", un taux qui compare les valeurs de l'action Old Mutual à Londres et Harare et permet ainsi d'estimer le taux de change entre le dollar zimbabwéen et les autres devises, aurait ainsi alimenté des pratiques frauduleuses sur les marchés parallèles.

Englué depuis le début des années 2000 dans une grave crise économique et financière, le Zimbabwe avait décidé de suspendre les opérations de sa place financière le 29 juin.

Le gouvernement "dispose d'informations irréfutables (selon lesquelles) le système de transactions par téléphone participe délibérément ou fortuitement, avec l'aide de la Bourse du Zimbabwe, à des activités qui sabotent l'économie", avait alors affirmé le secrétaire à l'Information Nick Mangwana.

Ce membre de l'exécutif avait mis en cause un "marché noir florissant des devises" qui a fait chuter, selon lui, la valeur du dollar zimbabwéen par rapport au dollar américain.

Le taux de change du billet vert par rapport à la devise locale, officiellement fixé à 57 dollars zimbabwéens, a dévissé jusqu'à 100 à cause de ces pratiques, selon M. Mangwana.

