Ziff Davis vend sa division connectivité à Accenture pour 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Ziff Davis ZD.O a annoncé mardi qu'il avait accepté de vendre sa division Connectivité – l'unité derrière des marques telles que Ookla, Speedtest et Downdetector – à Accenture ACN.N pour 1,2 milliard de dollars en numéraire.

Les actions de Ziff Davis ont augmenté de plus de 45 % dans les échanges avant-Bourse.

Le produit de la transaction devrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et les activités d'allocation de capital, conformément aux accords de dette de la société, a déclaré Ziff Davis.

La société a ajouté que la transaction devrait être finalisée dans les prochains mois.

