Zencap AM renforce ses équipes

(AOF) - Zencap Asset Management a annoncé les recrutements de Coline Paul en tant que Responsable du contrôle interne et de la conformité, de Guillaume Richier et Avi Corcos en qualité de Directeurs d'investissement, de Laurent Ribes en qualité de Chargé d'investissement et de Farid Radi en tant qu'Analyste dette privée.

Ces recrutements permettent de renforcer les équipes de Zencap AM dans un contexte de forte croissance de l'activité et de levée de fonds marqué notamment par le dernier closing du fonds " Rebond Tricolore " en juin 2021 à son hard cap de 150 millions d'euros. Ce fonds est destiné à accompagner les PME et ETI françaises dans leur croissance post-crise, sous forme de financement quasi-fonds propres et notamment en mezzanine et obligation convertible.

Il a aussi été marqué par le lancement du fonds " Zencap Real Estate Debt 3 ", troisième millésime de la stratégie d'investissement en dette stretch senior et junior de dette immobilière, dont le premier closing a eu lieu en 2021 et qui a déjà recueilli 160 millions d'euros d'engagements, sur un montant cible de 300 millions d'euros.