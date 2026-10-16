Zelensky fustige l'accord sur le diesel conclu par Trump et qualifie les initiatives de paix russes de “parodie”

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* Les dirigeants de l'UE accueillent Zelensky lors d'un sommet à Bruxelles

* Trump qualifie la dernière attaque contre une raffinerie russe de “honte”

* L'Ukraine confrontée à un déficit budgétaire pour l'année prochaine

* La Première ministre estonienne estime qu'un nouveau prêt de l'UE sera probablement nécessaire

* L'Autriche se montre sceptique quant au financement de l'Ukraine

(Refonte avec des citations de Zelensky)

par Andrew Gray, Yuliia Dysa et Max Hunder

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a critiqué vendredi l'accord sur le diesel conclu entre le président américain Donald Trump et la Russie et s'est félicité de la perspective que les alliés européens renforcent leur rôle dans les négociations, qualifiant la position de Moscou de “parodie” des négociations de paix.

Lors d’un sommet de l’Union européenne à Bruxelles, Zelensky a déclaré que la Russie ne voulait pas la paix. Il a ajouté que l’Ukraine subissait toujours des perturbations du système satellitaire SpaceX Starshield utilisé pour les opérations sur le champ de bataille et pour abattre les drones russes attaquant des villes éloignées de la ligne de front.

Les dirigeants de l’UE se sont ralliés à Zelensky après que Donald Trump eut une nouvelle fois critiqué l’ ’Ukraine, qualifiant ses frappes contre les raffineries russes de “honte”. À son arrivée au sommet, Zelensky a délibérément qualifié ses homologues présents de “véritables dirigeants”.

L’UE accueille Zelensky à l’un des moments les plus difficiles pour l’Ukraine, alors que les missiles et les drones pleuvent sur les villes ukrainiennes et que l’on craint que les États-Unis ne suspendent le partage de renseignements et le soutien en armes à Kyiv.

“DE L’ARGENT DANS LES POCHES DE POUTINE”

Trump a pris Zelensky au dépourvu le week-end dernier en annonçant que l’Ukraine et la Russie avaient convenu de ne pas s’attaquer mutuellement leurs installations énergétiques. À l’approche des élections de mi-mandat américaines en novembre, Trump a accusé les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes d’avoir fait grimper les prix de l’énergie, ce qui pourrait lui coûter des voix aux urnes.

Son accord sur le diesel conclu avec la Russie a suscité la colère de l’Ukraine et des alliés européens.

“Et nous voyons désormais comment l’argent va recommencer à affluer vers la Russie grâce à cet accord sur le diesel”, a déclaré Zelensky lors d’une conférence de presse en marge du sommet.

“Cet accord sur le diesel ne suffira jamais à compenser l’impact du détroit d’Ormuz sur les marchés mondiaux. Mais il permettra à Poutine d’empocher directement davantage d’argent pour financer cette guerre.”

Zelensky a également accusé le président russe Vladimir Poutine de ne pas être intéressé par des pourparlers de paix, sous quelque forme que ce soit.

“Poutine ne veut pas de pourparlers de paix pour le moment, sous quelque forme que ce soit”, a-t-il déclaré. “Il joue sur les mots, prétendant qu’ils y sont favorables… En somme, cela ressemble à une parodie d’une véritable volonté de mettre fin à la guerre.”

Le Kremlin a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine avait compromis la possibilité d’une reprise immédiate des pourparlers de paix après avoir frappé Moscou avec des drones lors des élections du mois dernier.

Par ailleurs, lors des dernières attaques en Ukraine, des frappes de drones russes sur la ville de Kharkiv ont fait trois morts, tandis que des frappes ailleurs ont privé d’électricité des centaines de milliers de personnes.

Dans une interview , la Première ministre estonienne Kristen Michal a déclaré à Reuters que l’UE devrait probablement accorder un nouveau prêt à l’Ukraine pour l’aider à combler son déficit budgétaire de l’année prochaine.

“L’hiver dernier était déjà un véritable enfer, celui-ci sera à nouveau un véritable enfer”, a déclaré M. Michal.

“Nous avons de nombreuses lacunes à combler, et c’est une mission européenne que de combler les lacunes dont l’Ukraine a besoin. Car il faut toujours, au début (et) à la fin de chaque conversation, rappeler aux gens que nous sommes assis dans une pièce chauffée, que les lumières sont allumées, que le chauffage fonctionne, que le café est chaud, et que nous ne pouvons pas nous lasser de la guerre en Ukraine, car ils se battent… pour nous.”

AUCUNE ALTERNATIVE EUROPÉENNE PRÊTE À L'EMPLOI À STARLINK

Les dirigeants ukrainiens se sont alarmés des perturbations affectant le système satellitaire Starshield . Une source au sein du ministère ukrainien de la Défense a déclaré jeudi que les récepteurs Starshield ne fonctionnaient qu’à des vitesses allant jusqu’à 100 miles par heure (160 km/h), ce qui complique leur utilisation pour des missions militaires.

Un responsable américain a démenti que Trump ait ordonné un ralentissement délibéré de Starshield, qui est la version militaire du service Starlink géré par SpaceX, la société d’Elon Musk, et Trump a déclaré cette semaine que le partage de renseignements avec l’Ukraine se poursuivait.

L’Europe ne dispose pas d’ alternative toute faite à Starlink, bien que les gouvernements et les entreprises européens travaillent sur des solutions à long terme.

Zelensky a déclaré que le fonctionnement des communications par satellite de SpaceX s’était amélioré mais n’avait pas encore été entièrement rétabli, ajoutant que cette perturbation mettait en danger la vie des civils.

“Starlink est vraiment indispensable pour l’Ukraine. Et malheureusement, à court terme, l’Europe ne peut pas remplacer cette capacité”, a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

L’Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe après que Zelensky eut déclaré que Kyiv renonçait à l’“ ” de cessez-le-feu énergétique annoncée par Trump.

“Tout ce qu’il fait, c’est faire grimper le prix mondial du pétrole. Eh bien, je trouve cela honteux”, a déclaré Trump lors d’une interview accordée à la chaîne d’information Newsmax.

Alors que les dirigeants de l’UE ont critiqué l’accord américain visant à acheter du diesel russe, ils sont également confrontés au problème de la flambée des prix de l’énergie depuis la guerre en Iran, ce qui a mis en évidence des divisions entre les États membres dès le premier jour du sommet, jeudi.

“La guerre coûtera 155 milliards d’euros l’année prochaine. Et nous avons besoin d’au moins 70 milliards d’euros supplémentaires de votre part – pour la défense, pour les armes et pour notre résilience”, a déclaré Zelensky dans son discours adressé aux dirigeants de l’UE, qu’il a ensuite publié sur X.

“C’est un montant réaliste. Et je vous demande de trouver ce soutien. Cela nous aidera à contenir la Russie.”