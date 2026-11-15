Zelensky déplore que le bridage de Starlink facilite les attaques russes

La Russie a bombardé des infrastructures énergétiques et ferroviaires dans huit régions d'Ukraine au cours de la nuit, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky, déplorant que ces attaques avaient été rendues possibles en partie par les restrictions imposées à l'Ukraine concernant l'utilisation du service Starshield de SpaceX.

"Bon nombre des attaques (de drones) parviennent à leur but car les restrictions concernant la vitesse de fonctionnement des terminaux Starshield le long de la ligne de front et dans les territoires temporairement occupés sont toujours en vigueur", a déclaré Volodimir Zelensky à propos du système militaire de Starlink.

Elon Musk, le patron de SpaceX, a justifié un précédent bridage de Starshield par le fait que, selon lui, Kyiv utilise également ce système conçu pour être purement défensif pour mener des frappes en Russie, bien que Starlink ne soit pas activé au-dessus du territoire russe.

Les limitations imposées à l'Ukraine sont vues par de nombreux observateurs comme une façon pour Washington de faire pression sur Kyiv et de lui imposer des concessions lors des pourparlers de paix avec Moscou.

L'Ukraine n'a pas cessé pour autant ses attaques en Russie. L'armée ukrainienne a dit dimanche avoir mené des frappes dans la région du Tatarstan, visant notamment l'usine pétrochimique de Nijnekamskneftekhime, le plus grand producteur de caoutchouc synthétique et de plastique du pays, ainsi qu'une raffinerie de pétrole.

(Rédigé par Dan Peleschuk ; version française Tangi Salaün)