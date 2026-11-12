Zelensky dénonce de nouvelles restrictions à l'utilisation de Starshield

Volodimir Zelensky a déclaré jeudi que l'armée ukrainienne avait de nouveau dû faire face pendant plusieurs jours à d'importantes perturbations du système de communications par satellite Starshield qui ont affecté ses opérations sur l'ensemble de la ligne de front et dans les régions ukrainiennes occupées par la Russie.

Dans un message sur l'application Telegram, le président ukrainien a précisé que des restrictions du système plafonnaient à 161 km/heure la vitesse à laquelle pouvait être utilisée la version militaire de Starlink, qui permet d'assurer une connexion haut débit à bord des équipements militaires en déplacement rapide, notamment les drones.

Les missiles intercepteurs ukrainiens n'ont en conséquence pas été en mesure d'atteindre des vitesses suffisantes pour abattre des cibles russes, a ajouté Volodimir Zelensky.

"Cela aide les Russes à tuer davantage d'Ukrainiens et à mener des frappes plus précises en Ukraine", a déploré le président ukrainien.

L'Ukraine, a-t-il dit, s'efforce d'éclaircir auprès des Etats-Unis les raisons de ces restrictions, qui sont intervenues alors que des pourparlers de paix russo-ukrainiens avaient lieu à Abou Dhabi, les premiers depuis neuf mois.

Des restrictions à l'utilisation de Starshield ont été signalées pour la première fois à la mi-octobre, avant que les fonctionnalités du système soient pleinement rétablies. L'ordre de limiter l'utilisation du réseau de satellites à usage militaire développé par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, est venu de la Maison blanche, selon deux responsables américains et un responsable occidental au fait de la question.

(Rédigé par Lina Golovnya, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)