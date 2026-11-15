Zelensky affirme que les attaques énergétiques russes ont été facilitées par les restrictions imposées à Starshield

La Russie a frappé des infrastructures énergétiques et ferroviaires dans huit régions d'Ukraine au cours de la nuit, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky, précisant que ces attaques avaient été rendues possibles en partie par les restrictions imposées à l'Ukraine concernant l'utilisation du service Starshield de SpaceX.

"Les Russes prennent pour cible des sous-stations avec des "Shaheds"", a-t-il déclaré le X, faisant référence aux drones que la Russie lance couramment sur l’ensemble du territoire ukrainien.

"Et bon nombre de ces frappes atteignent leur cible car les restrictions concernant la vitesse de fonctionnement des terminaux Starshield le long de la ligne de front et dans les territoires temporairement occupés sont toujours en vigueur."