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Zelensky affirme que les attaques énergétiques russes ont été facilitées par les restrictions imposées à Starshield
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 22:26

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La Russie a frappé des infrastructures énergétiques et ferroviaires dans huit régions d'Ukraine pendant la nuit, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky, précisant que ces attaques avaient été rendues possibles en partie par les restrictions imposées à l'Ukraine concernant l'utilisation du service Starshield de SpaceX SPCX.O .

“Les Russes ciblent les sous-stations avec des “Shaheds””, a déclaré Zelensky sur X, faisant référence aux drones que la Russie lance couramment à travers l’Ukraine. “Et bon nombre de ces frappes atteignent leur cible car les restrictions sur la vitesse des terminaux Starshield le long de la ligne de front et dans les territoires temporairement occupés sont toujours en vigueur.”

S’exprimant plus tard dans son allocution vidéo du soir, Zelensky a indiqué que les forces russes avaient récemment ciblé des régions spécifiques avant de les frapper à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Zelensky a précisé que les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia, dans le sud-est du pays, avaient été particulièrement touchées, et que des travaux de réparation étaient en cours sur le réseau électrique et sur certaines sous-stations.

“Il y a eu de nombreuses coupures de courant, et les travaux de remise en état se poursuivent”, a déclaré Zelensky. “L’électricité a été rétablie dans une certaine mesure, mais il reste encore beaucoup à faire.”

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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