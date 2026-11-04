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Zelenskiy espère que le résultat des élections américaines permettra à l'Ukraine de bénéficier d'une aide accrue
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 23:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mercredi, lors d’une interview, qu’il espérait que les progrès réalisés par les démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis se traduiraient par un soutien accru à l’Ukraine dans la guerre qui l’oppose à la Russie depuis quatre ans et demi .

Zelenskiy a déclaré à la chaîne de télévision allemande ZDF qu’il espérait que les changements induits par la prise de contrôle des deux chambres du Congrès par les démocrates l’année prochaine seraient à l’avantage de Kyiv.

“Je suis également reconnaissant envers les républicains, mais les démocrates s’expriment très clairement en faveur du soutien à l’Ukraine et de l’aide à apporter à ce pays”, a déclaré Zelenskiy dans des commentaires fournis en allemand par la ZDF avant la diffusion de l’interview.

“Ils évoquent le renouveau des liens entre les États-Unis et l’Europe… Il y a donc de l’espoir qu’un équilibre des pouvoirs s’instaure et que nous recevions davantage de soutien.”

Zelenskiy a déclaré qu’une aide américaine accrue pourrait avoir un effet sur le président russe Vladimir Poutine .

“Si le Congrès évoque désormais un soutien financier important ou une aide militaire, comme l’Europe le fait et le démontre aujourd’hui, cela constituera un élément positif qui aura un impact sur Poutine”, a-t-il déclaré, selon la ZDF.

Zelenskiy a déployé des efforts considérables pour apaiser des relations tendues avec le président américain Donald Trump , en particulier après une rencontre au Bureau ovale en février 2025, lors de laquelle le président ukrainien avait été accusé d’être “ingrat” envers l’aide américaine.

Ces dernières semaines, Trump a pris plusieurs mesures favorables à la Russie, notamment un accord visant à importer du diesel russe et à assouplir les sanctions.

Mais les pourparlers trilatéraux menés par les États-Unis avec l’Ukraine et la Russie doivent reprendre la semaine prochaine après une interruption de plusieurs mois.

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a déclaré lundi que les États-Unis réuniraient les délégations ukrainienne et russe à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre pour discuter de la fin de la guerre contre l'Ukraine, des accords de sécurité d'après-guerre et de la désescalade.

Dans d’autres propos publiés par la ZDF, Zelenskiy a évoqué l’accès au système satellitaire Starlink de la société SpaceX SPCX.O d’Elon Musk, ainsi que ses réserves quant à la position de Musk sur la guerre.

“Nous sommes reconnaissants à SpaceX de nous avoir fourni une connexion. Cela nous a été très utile au début de la guerre”, a déclaré Zelenskiy. “Mais nous devons être très clairs sur ce point: nous n’apprécions certainement pas sa position sur cette guerre.”

Zelenskiy a déclaré la semaine dernière que Starlink et sa version militaire, Starshield, utilisées pour les missions offensives et de défense aérienne de l’Ukraine à l’aide de drones, avaient repris leurs opérations au niveau d’avant l’introduction des restrictions. Donald Trump a nié avoir été impliqué dans la décision concernant le ralentissement du service.

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