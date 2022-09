Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zeland Pharma: le titre flambe après une étude de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le titre Zealand Pharma s'envole à la Bourse de Copenhague ce vendredi suite à l'annonce par l'entreprise de biotechnologie danoise des résultats positifs d'une étude clinique sur le syndrome de l'intestin court.



A 16h20, l'action bondit de 29%, signant de loin la plus forte progression de l'indice OMXC25.



Dans un communiqué, le spécialiste de la découverte de médicaments innovants à base de peptides a annoncé ce matin que le Glepaglutide avait atteint son critère d'évaluation principal lors d'un essai de phase 3.



Dans le cadre de ces essais, qui ont porté sur à 106 patients sous alimentation parentérale, ce traitement, un analogue GLP-2 à action prolongée, a été administré par auto-injection.



L'intérêt de cette option thérapeutique est d'être administrée une fois par semaine, contre une fois par jour pour les traitements existants de la maladie.



Le syndrome de l'intestin court est une affection qui provoque de la diarrhée et une mauvaise absorption des nutriments qui survient souvent après l'ablation chirurgicale d'une grande partie de l'intestin grêle.





