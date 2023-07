Zehrid Osmani (Franklin Templeton) : Nvidia se trouve dans la position d'ASML il y a 10 ans

(AOF) - Zehrid Osmani, Responsable Global Long-Term Unconstrained chez Martin Currie, une filiale de Franklin Templeton, est revenu pour AOF sur sa stratégie d'investissement actuelle et nous a livré son opinion sur Nvidia.

Quel était votre positionnement sur la première partie de l'année ?

Au premier semestre, à la différence du consensus, nous ne prévoyons pas de récession, mais un fort ralentissement économique. La Chine a pris à contrepied les investisseurs en abandonnant leur politique zéro-Covid. Etant donné qu'elle est la deuxième économie globale, elle a un impact important sur sa dynamique. La Chine devrait ainsi représenter entre 40% et 50% de la croissance mondiale cette année. Si vos anticipations à propos du rebond de la Chine sont bonnes, vous allez pratiquement prévoir correctement la moitié de la croissance mondiale.

La résilience de l'économie a surpris les marchés alors qu'il existait un consensus fort sur la récession, ce qui a permis un fort rebond des valeurs cycliques, dont les technologiques. Pour notre part, nous sommes restés exposés aux valeurs cycliques, d'où notre bonne performance sur les 6 derniers mois.

Les indicateurs avancés chinois les plus récents, dont les indicateurs des directeurs d'achat, ont semé le doute à propos de la puissance de la reprise économique du pays. Je pense qu'il est très difficile de prévoir le comportement d'une économie de la taille de la Chine à la sortie d'un confinement. Il est nécessaire de prendre du recul et ne pas se fier aux données mensuelles. Nous nous attendons à ce que la dynamique de l'activité en Chine reste bien orientée au second semestre, mais le rebond économique sera tiré par les services plutôt que par le secteur manufacturier. Nous maintenons notre scénario central d'une absence de récession au niveau mondial.

Quelle est votre stratégie d'investissement actuelle ?

A l'image du comportement des consommateurs en Europe et aux Etats-Unis à la fin du confinement, les citoyens chinois devraient augmenter leurs dépenses dans les services, comme la restauration, les sorties, les voyages et les biens de luxe. Nous favorisons ces valeurs. S'agissant du luxe, des sociétés comme Ferrari seraient en outre moins touchées que la consommation de masse dans un scénario de récession. Le constructeur automobile italien verrait simplement la très longue liste d'attente pour l'achat de ses bolides se réduire. Ses clients recevront simplement leur Ferrari plus rapidement. La croissance de son chiffre d'affaires se maintiendra.

D'un point de vue géographique, nous continuons de privilégier les marchés actions européens relativement à Wall Street. L'Europe est plus exposée au cycle économique global, et particulièrement chinois. Elle bénéficie donc d'un momentum plus positif sur ce plan. Nous estimons que les marchés actions européens sont deux fois plus exposés à la Chine que les Bourses américaines.

Nvidia est présente dans votre portefeuille. L'action a flambé, de même que de nombreuses valeurs associées à l'intelligence artificielle. Sans parler de bulle spéculative, si certains précurseurs, comme Nvidia, vont bénéficier dès à présent de son développement, n'est-il pas encore trop tôt pour extrapoler ses bénéfices pour la grande majorité des valeurs ?

Nous avons investi dans Nvidia au début de 2021 et nous pensons qu'elle se trouve dans la position d'ASML il y a 10 ans. Elle détient une position quasi monopolistique sur l'opportunité de l'intelligence artificielle, qui représente un changement sismique. Nous estimons son avance technologique entre 5 à 7 ans.

Les grands fournisseurs de cloud, Amazon et Microsoft, ont compris qu'ils devaient mettre à niveau leurs serveurs. Nvidia va aussi bénéficier de la demande des grandes entreprises qui comprennent que l'intelligence artificielle peut leur donner un avantage compétitif.

Pour illustrer le débat sur sa valorisation de Nvidia, la société estimait ses opportunités de marché à 300 milliards de dollars en mars 2022. Un an plus tard, elle l'évalue à 1 000 milliards de dollars. Quand nous analysons cette estimation, nous nous disons qu'elle est peut être conservatrice.

Evitez vous certains secteurs ?

Les banques n'ont jamais fait partie de notre portefeuille pour des raisons fondamentales : les exigences réglementaires sont élevés, le secteur est très concurrentiel, leur pouvoir sur les prix est très faible et les barrières à l'entrée du secteur s'érodent très rapidement. Tous ces éléments réduisent le rendement des banques.

Interview réalisée par Christophe Jégu