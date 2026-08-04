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Zebra Tech revoit à la hausse ses prévisions annuelles, la demande en produits d'automatisation restant forte
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zebra Technologies ZBRA.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de résultat ajusté, la demande pour ses produits destinés à aider les entreprises à automatiser leurs entrepôts, leurs magasins et leurs chaînes d'approvisionnement restant forte.

L'action de la société, dont le siège se trouve à Lincolnshire, dans l'Illinois, a progressé d'environ 10 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Les entreprises investissent dans l’automatisation afin d’améliorer leur productivité et de gérer plus efficacement leurs entrepôts et leurs chaînes d’approvisionnement.

* Zebra Technologies fabrique des lecteurs de codes-barres, des terminaux mobiles, des imprimantes industrielles et des logiciels destinés à aider les entreprises à automatiser leurs entrepôts, leurs magasins et leurs chaînes d’approvisionnement.

* Parmises clients figurent des détaillants, des fabricants, des entreprises de logistique, des prestataires de soins de santé et des organismes publics.

* La société a publié un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 6,35 dollars, dépassant les estimations de 4,36 dollars.

* Zebra prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 17 % à 20 % au troisième trimestre, supérieure à l’estimation des analystes de 13,9 %.

* Ces perspectives optimistes s’expliquent par « une forte dynamique de la demande » et des progrès en matière de productivité et d’approvisionnement en mémoire, a déclaré le directeur général Bill Burns, ajoutant que Zebra continuait de tirer parti des tendances en matière d’automatisation et d’IA physique.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, les portant à une fourchette comprise entre 14 % et 16 %, contre 10 % à 14 % précédemment.

* Zebra a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année, les portant à une fourchettecomprise entre 20,75 et 21,25 dollars par action, contre une fourchette précédente de 18,30 à 18,70dollars.

* Zebra avait annoncé l’année dernière son intention de poursuivre ses investissements dans des technologies telles que l’IA, qui, selon elle, contribueront à automatiser les flux de travail et à améliorer la prise de décision.

* La société prévoit un flux de trésorerie disponible supérieur à 1 milliard de dollars pour l’ensemble de l’exercice.

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ZEBRA TECH -A-
291,6400 USD NASDAQ -0,74%
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