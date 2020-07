Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zealand Pharma : va ouvrir des bureaux à Boston Cercle Finance • 06/07/2020 à 14:26









(CercleFinance.com) - Le groupe danois Zealand Pharma annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau siège à Boston, alors que la société envisage de commercialiser sa gamme de produits aux États-Unis. Le nouveau bureau de près de 500 mètres carrés accueillera une quarantaine d'employés qui se consacreront principalement aux fonctions commerciales et RH. Cette décision intervient alors que le groupe a récemment intensifié son développement commercial avec l'acquisition d'actifs de Valeritas, dont un dispositif de distribution d'insuline portable. Le pipeline de médicaments expérimentaux de Zealand comprend par ailleurs trois candidats en phase ultime, un candidat étant d'ailleurs examiné pour approbation réglementaire aux États-Unis.

Valeurs associées ZEALAND PHARMA LSE Intl -0.46% ZEALAND PHARMA OTCBB 0.00%