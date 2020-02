Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zealand Pharma : se positionne pour acquérir Valeritas Cercle Finance • 10/02/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - La société danoise Zealand Pharma annonce lancer une offre de 23 millions de dollars pour acquérir tous les actifs de Valeritas, une société de technologie médicale basée aux États-Unis qui a déposé son bilan plus tôt ce mois-ci. La vente proposée doit être menée à travers un processus de vente supervisé par le tribunal. Si cet accord devait être conclu, il offrirait une opportunité d'acquérir 'une infrastructure génératrices de revenus', selon Zealand. Valeritas a notamment développé une solution simple, abordable et tout-en-un de distribution d'insuline pour les patients adultes.

Valeurs associées ZEALAND PHARMA LSE Intl -0.16% ZEALAND PHARMA OTCBB 0.00%