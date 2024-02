Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zealand Pharma: résultats positifs dans la NASH information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - L'action Zealand Pharma signe lundi la plus forte hausse de l'indice STOXX 600 après l'obtention de résultats positifs d'un traitement développé avec Boehringer Ingelheim dans la stéatohépatite métabolique (MASH).



Zealand Pharma a annoncé ce matin que son partenaire Boehringer Ingelheim avait observé que jusqu'à 83% des patients adultes traités avec leur survodutide (BI 456906) avaient enregistré une 'amélioration statistiquement significative' de leur état de santé lors d'un essai clinique de phase 2.



L'étude atteint ainsi son critère d'évaluation principal au bout de 48 semaines, mais aussi son critère secondaire qui visait une amélioration statistiquement significative de la fibrose hépatique.



Suite à ces résultats, Boehringer a manifesté son intention de faire avancer les essais dans la MASH le plus rapidement possible après avoir récemment démarré une étude de phase 3 dans le domaine de l'obésité.



La MASH est également connue sous le nom de NASH (stéatohépatite non-alcoolique).



Le financement du développement clinique du survodutide, co-découvert par Boehringer Ingelheim et Zealand Pharma, est entièrement pris en charge par Boehringer.



Il fait l'objet d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché accélérée aux Etats-Unis de la part de la FDA dans la MASH.



Suite à ces annonces, le titre Zealand Pharma grimpait de plus de 20% lundi.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.