Zealand Pharma : procédure accélérée accordée par la FDA

(CercleFinance.com) - La société danoise de biotechnologie Zealand Pharma annonce ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une procédure accélérée pour un système de contrôle de la glycémie développé par son partenaire américain Beta Bionics. Ce dispositif s'appelle 'iLet Bionic Pancreas System'. De petite taille, il permet d'effectuer rapidement des contrôles sanguins.

Valeurs associées ZEALAND PHARMA LSE Intl 0.00% ZEALAND PHARMA OTCBB 0.00%