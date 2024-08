Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zealand Pharma: investissements accrus, mais perte creusée information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique danoise Zealand Pharma a fait état jeudi d'un creusement de ses pertes sur les six premiers mois de l'année en raison d'un accroissement de ses investissements dans le domaine de l'obésité.



L'entreprise basée à Copenhague dit avoir plus que doublé son chiffre d'affaires au premier semestre, à plus de 49 millions de couronnes danoises, contre 24 millions sur la même période de 2023.



Ses dépenses opérationnelles se sont néanmoins accrues à 558,7 millions de couronnes, contre 388,1 millions de couronnes un an plus tôt.



Conséquence, sa perte d'exploitation s'est creusée à 523,5 millions de couronnes danoises, à comparer avec un manque à gagner de 364 millions au premier semestre 2023.



Dans son communiqué, Zealand fait néanmoins part de son optimisme concernant ses différents projets dans le traitement de l'obésité, dans lesquels il dit aujourd'hui investir de manière 'significative'.



Suite à son augmentation de capital bouclée en juin, le groupe déclare disposer d'une situation de trésorerie de 9,7 milliards de couronnes à la fin du premier semestre, contre 1,6 milliard fin décembre.



En raison de ses efforts d'investissement, Zealand Pharma a revu à la hausse sa prévision de dépenses opérationnelles pour 2024, désormais attendues entre 1,25 et 1,35 milliard de couronnes sur l'année, contre une précédente estimation allant de 1,10 à 1,20 milliard.



Cette publication semestrielle était cependant accueillie favorablement par le marché, puisque le titre progressait de plus de 3% jeudi matin à la Bourse de Copenhague.





