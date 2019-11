Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zealand Pharma : en baisse, un broker n'est plus à l'achat Cercle Finance • 19/11/2019 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le titre Zealand Pharma s'affiche en baisse de -10% ce mardi, alors que l'analyste Jefferies annonce revoir sa recommandation sur le titre Zealand Pharma, passant d'achat à neutre. Le broker considère en effet qu'il existe 'un risque' dans la stratégie commerciale du groupe européen, et déplore 'l'absence de catalyseurs' sur un titre déjà 'bien valorisé'. Jefferies communique ainsi un objectif de cours de 235 couronnes danoises.

Valeurs associées ZEALAND PHARMA LSE Intl -8.97% ZEALAND PHARMA OTCBB 0.00%