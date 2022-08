Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zealand Pharma: arrivée d'une nouvelle directrice financière information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 14:19









(CercleFinance.com) - L'entreprise biopharmaceutique danoise Zealand Pharma a annoncé mercredi la nomination d'Henriette Wennicke au poste de directrice financière.



L'ancien directeur financier, Matthew Dallas, qui avait pris ses fonctions en 2019, quittera la société à la fin du mois d'août.



C'est Lykke Romer, la vice-présidente en charge des finances et de la comptabilité, qui prendra en charge la direction financière jusqu'à l'arrivée d'Henriette Wennicke, prévue le 1er novembre.



Henriette Wennicke occupe actuellement le poste de directrice des relations investisseurs chez GN Store Nord, une entreprise danoise spécialisée dans les aides auditives.



Cotée à la Bourse de Copenhague, l'action Zealand grimpait de plus de 4% suite à cette annonce.





