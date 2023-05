Zalando: un CA à 2,3 milliards d'euros, en hausse de 2,3% information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 11:22

(CercleFinance.com) - Zalando enregistre une croissance et une amélioration de la rentabilité grâce à l'augmentation du nombre de clients qui achètent par l'intermédiaire du club d'achat et à l'accroissement de la part de marché des partenaires.



Le volume brut de marchandises (GMV) a augmenté de 2,8 % pour atteindre 3,2 milliards d'euros et le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3 % pour atteindre 2,3 milliards d'euros au premier trimestre par rapport à l'année précédente.



La société a atteint le seuil de rentabilité au niveau du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté (EBIT ajusté), contre -52 millions d'euros au premier trimestre de l'année précédente. Le nombre de clients actifs a augmenté de 4,8 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 51,2 millions.



' Le premier trimestre a démontré la flexibilité de notre modèle d'entreprise, ce qui nous a permis d'être performants dans un environnement difficile, avec une forte demande de la part des clients dans notre segment Offprice et une excellente performance de nos partenaires ', a déclaré Robert Gentz, co- directeur de Zalando.



' Notre objectif de croissance rentable fonctionne et produit des résultats ', ajoute Sandra Dembec, directrice générale de Zalando qui confirme les prévisions faites pour l'année 2023.