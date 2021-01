Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : stable, mais un analyste relève son conseil Cercle Finance • 29/01/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - Le titre reste stable malgré l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'études a relevé son conseil sur le titre Zalando en passant de 'vendre' à 'conserver' et a relevé le prix cible de 50 euros à 86 euros. Zalando devant bientôt fournir des prévisions pour l'année 2021, l'analyste allemand a salué la 'forte croissance du chiffre d'affaires' du plus grand détaillant de vêtements en ligne d'Europe. 'Bien que nous soyons toujours préoccupés par le potentiel de marge de Zalando, son développement de chiffre d'affaires est maintenant trop fort pour être ignoré', a déclaré le bureau d'analyses.

Valeurs associées ZALANDO XETRA -1.35%