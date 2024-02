Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zalando: retrait des icônes trompeurs comme le voulait l'UE information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - A l'issue d'un dialogue avec la Commission et des autorités nationales de protection des consommateurs, Zalando s'est engagée à retirer les drapeaux et icônes trompeurs en matière de durabilité affichés à côté des produits proposés sur sa plateforme.



La commission rapporte que de telles allégations peuvent induire les consommateurs en erreur quant aux caractéristiques environnementales des produits. Ces icônes disparaîtront ainsi à compter 15 avril 2024. En lieu et place, Zalando fournira des informations claires sur les avantages environnementaux des produits, tels que le pourcentage de matériaux recyclés utilisés.



Zalando présentera un rapport sur la mise en oeuvre des engagements. Sur la base de ce rapport, leréseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC)évaluera la manière dont Zalando a mis en oeuvre les engagements et, le cas échéant, veillera au respect des engagements, par exemple en infligeant des amendes ou en supprimant des contenus.





