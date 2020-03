Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : retire ses objectifs financiers pour 2020 Cercle Finance • 31/03/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Le groupe a déclaré s'attendre à ce que ses résultats trimestriels soient 'nettement inférieurs' au consensus. Jusqu'à présent, le consensus portait sur une croissance du chiffre d'affaires de 19% au premier trimestre, avec une perte d'EBIT ajusté de 28 millions d'euros. Cependant, la performance du groupe pourrait s'avérer être inférieure car les analystes d'UBS estiment que les ventes des deux dernières semaines de mars devraient chuter de 25% à 40%. Zalando a déclaré également que les objectifs pour l'exercice 2020 publiés le mois dernier 'ne pouvaient pas être atteints'.

