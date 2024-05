Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zalando: réduit ses pertes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Zalando fait savoir que son volume d'affaires GMV (soit l'ensemble des ventes de marchandises, des autres revenus et du volume d'affaires de la marketplace) a atteint 3269 ME au titre du 1er trimestre, un chiffre en hausse de 1,3% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.



De son côté, le chiffre d'affaires affiche un recul anecdotique de 0,6%, à 2241 ME, pour un EBIT ajusté de 28,3 ME (vs -0,7 ME un an plus tôt) progressant aussi bien en B2C (de -4,8 ME à +22,9 ME) qu'en B2B (de +4,1 ME à +5,4 ME).



Zalando enregistre finalement une perte nette de 8,9 ME, largement atténuée par rapport à la perte de 38,5 ME du 1er trimestre 2023. Le consensus s'attendait cependant à un léger bénéfice net.



Dans ce contexte, Zalando confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 et s'attend à ce que le GMV et le chiffre d'affaires augmentent de 0 à 5 % cette année par rapport à 2023. L'EBIT ajusté est attendu entre 380 et 450 ME.







