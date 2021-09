Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - Zalando recule de 2% à Francfort, dans le sillage d'une dégradation de conseil chez Bank of America à neutre avec un objectif de cours de 110 euros, le broker s'attendant à ce que le groupe doive faire face à de nouveaux défis au cours des prochains trimestres. Il voit des risques pour les chiffres, pointant un troisième trimestre 2021 sous pression en raison d'une météo chaude, des bases de comparaison difficiles au dernier trimestre 2021 et en 2022, ainsi que des investissements susceptibles de peser sur les marges en 2022.

Valeurs associées ZALANDO XETRA -2.68%