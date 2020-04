Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : pénalisé par la baisse d'objectif d'un courtier Cercle Finance • 03/04/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le rouge à la Bourse de Francfort. Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Zalando mais abaisse fortement son objectif de cours à 41 euros (contre 50 euros). Le bureau d'études prévient que '2020 sera difficile' pour le distributeur allemand de vêtements sur Internet, avec un volume brut de marchandises stable et une légère perte opérationnelle, mais note qu'il 'dispose de beaucoup de liquidités'.

