Zalando: objectifs annuels maintenus, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 12:19

(CercleFinance.com) - Zalando a dévoilé jeudi des résultats semestriels sans grande surprise et maintenu ses objectifs annuels en dépit de conditions de marché jugées de plus en plus incertaines.



Le numéro un européen de la vente d'habillement en ligne a confirmé ce matin ses prévisions fournies le mois dernier, à commencer par la perspective d'un chiffre d'affaires en hausse de 0% à 3% cette année, soit des revenus attendus entre 10,4 et 10,7 milliards d'euros.



Le groupe berlinois a réaffirmé par ailleurs son objectif d'un Ebit ajusté compris entre 180 et 260 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



Ces annonces ont été bien accueillies par les investisseurs dans un environnement qui s'assombrit nettement du côté de la consommation, notamment du fait de la flambée de l'inflation.



'Le renouvellement d'aujourd'hui doit être envisagé favorablement même si le contexte économique, tout particulièrement au niveau des consommateurs, s'est détérioré depuis la fin du trimestre', soulignent les analystes de Stifel.



Dans son communiqué, Zalando indique avoir enregistré une baisse de 4% à 2,6 milliards d'euros de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et un repli de 3% à 77,4 millions d'euros de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit).



L'action Zalando gagnait 8,5% à la Bourse de Francfort, signant de loin la meilleure performance de l'indice DAX.