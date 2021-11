Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : normalisation de la marge d'EBIT ajustée information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - Zalando annonce avoir réalisé un EBIT ajusté de 9,8 millions d'euros au troisième trimestre 2021, correspondant à une marge de 0,4%, 'et donc un niveau de rentabilité plus normalisé par rapport au résultat exceptionnel enregistré au troisième trimestre 2020'. Le distributeur allemand de vêtements sur Internet a vu son chiffre d'affaires progresser de 23,4% à 2,3 milliards d'euros, pour un GMV (volume brut de marchandises) en croissance de 25,3% à 3,1 milliards, un peu au-dessus de son corridor moyen terme de 20-25%. Zalando confirme ses prévisions 2021, à savoir une croissance du GMV de 31-36%, une croissance du chiffre d'affaires de 26-31% et un EBIT ajusté dans la moitié supérieure de la fourchette guidée de 400 à 475 millions d'euros.

