ZALANDO marche bien pendant la crise

(AOF) - Zalando a publié des ventes en forte hausse au second trimestre 2020. Les commandes passées sur le site de mode ont en effet grimpé de 28,6% sur un an, à 46,5 millions de transactions, et sa fréquentation a frôlé 1,3 milliard de visiteurs (+31,4%). La valeur brute de la marchandise a représenté 2,7 milliards d'euros (+33%), et le chiffre d'affaires de l'allemand a, lui, atteint 2,04 milliards d'euros, soit une croissance de 27,4% par rapport à la même période en 2019. L'EBITDA a dépassé les 250 millions d'euros (+75%) et son taux s'est élevé à 12,3% des revenus, soit une hausse de 3,3 points.

"La propagation du virus et les mesures de confinement qui ont suivi ont eu un impact majeur sur les économies à travers l'Europe", a déclaré le groupe dans son rapport semi-annuel. "Dans bon nombre des plus grandes économies européennes, les pertes directes de production pendant le confinement ont été évaluées à 25-30% par rapport à une période d'activité normale."

Le site de vente de vêtements en ligne a également revu ses objectifs 2020 à la hausse: la valeur brute de la marchandise est désormais attendue en hausse de 20 à 25%, la croissance du chiffre d'affaires comprise entre 15 et 20%, et l'EBITDA ajusté estimé à 250-300 millions d'euros.

