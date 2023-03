Zalando : les perspectives de résultats rassurent

(AOF) - Le distributeur de vêtements en ligne Zalando a présenté des comptes 2022 en ligne avec les attentes et une prévision de profits meilleure que prévu. L'année dernière, le groupe allemand a généré un bénéfice net de 16,8 millions d'euros, en forte baisse par rapport à 2021 où il s'était élevé à 234,5 millions d'euros. Entre ces deux années, l'Ebit ajusté est passé de 468,4 millions d'euros, soit 4,5% des revenus, à 184,6 millions d'euros, soit 1,8% des ventes.

Après avoir connu une croissance de près de 30% de son chiffre d'affaires en 2021, Zalando a enregistré des ventes en retrait de 0,1% à 10,34 milliards d'euros. Le GMV (volume de transactions) n'a progressé que de 3,2%.

En 2023, le groupe anticipe un Ebit ajusté entre 280 et 350 millions d'euros pour des revenus au mieux en croissance de 4% et au pire en baisse de 1%. Le volume de transactions devrait croître de 1% à 7%.

Zalando mettra l'accent cette année sur l'amélioration de sa rentabilité. La société a ainsi annoncé plusieurs centaines de suppressions de postes en février.

L'entreprise prévoit de se rapprocher de l'extrémité supérieure de son objectif de marge d'Ebit ajustée de 3 à 6% d'ici 2025 et d'atteindre des marges à deux chiffres à long terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.