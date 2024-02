Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zalando: le titre profite de commentaires d'analystes information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le titre Zalando signe la deuxième plus forte progression de l'indice DAX ce vendredi à la Bourse de Francfort suite à des commentaires positifs de Morgan Stanley, qui a relevé de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sa recommandation sur le groupe de prêt-à-porter en ligne.



Le titre s'octroie actuellement 4,3%, juste derrière Porsche (+5%) qui profite des bons résultats publiés la veille par Ferrari et ce matin par Mercedes-Benz.



Dans une étude consacrée au secteur de la distribution, Morgan Stanley dit voir une opportunité d'achat sur le titre, qui a perdu plus de 50% de sa valeur au cours des 12 derniers mois en dépit de résultats plutôt résistants.



'Même si la demande reste atone, Zalando dispose de suffisamment de leviers pour préserver ses marges, alors que le marché anticipe une chute de l'ordre de 40% de ses résultats cette année', fait-il valoir, tout en maintenant son objectif de cours de 26 euros.



Sachant que le titre se traite désormais sur la base d'une décote de 20% par rapport à Inditex, les analystes disent percevoir un profil risque/rendement favorable.



Autre facteur de soutien, les équipes de RBC a renouvelé ce matin son opinion 'surperformance' sur l'action, qu'elles continue de considérer comme leur 'valeur préférée' au sein du secteur du commerce en ligne en raison de la solidité du positionnement concurrentiel du groupe allemand.





