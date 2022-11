Zalando: le solide 3ème trimestre masque les perspectives information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - L'action Zalando progresse ce jeudi à la Bourse de Francfort, le numéro un européen de la mode en ligne profitant de ses solides performances du 3ème trimestre, qui relèguent au second plan des prévisions annuelles désormais envisagées en bas de fourchette.



Le groupe allemand a fait état ce matin d'une hausse de 7,1% à 3,28 milliards d'euros de son volume d'affaires au troisième trimestre, un peu au-dessus du consensus qui visait 6%, avec un chiffre d'affaires qui s'est accru de 2,9% à 2,35 milliards d'euros, en ligne avec les attentes.



Son résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a quant à lui augmenté à 13,5 millions d'euros, contre 9,8 millions d'euros un an plus tôt, bien au-dessus du consensus qui le donnait à cinq millions.



Dans un communiqué, le groupe allemand explique que la mise en place d'un niveau de commande minimum lui a permis d'améliorer sa rentabilité.



Le nombre de clients actifs a progressé de 8% pour dépasser le seuil de 50 millions, une première dans l'histoire du groupe, mais le montant du panier moyen a reculé à 56,2 euros, contre 57,4 euros il y a un an.



Zalando a maintenu sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3% cette année, avec un Ebit ajusté entre 180 et 260 millions d'euros, tout en précisant qu'il s'attendait désormais à des performances en bas de fourchette.



L'action Zalando, qui a perdu 68% de sa valeur sur les 12 mois écoulés dans un climat inflationniste défavorable aux titres de la consommation, s'adjugeait 2,8% après ces chiffres à la Bourse de Francfort, en tête de l'indice DAX des grandes valeurs allemandes.