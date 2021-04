Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : le premier trimestre dépasse les attentes Cercle Finance • 21/04/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Zalando a dépassé les prévisions du marché au premier trimestre, à la faveur du bon démarrage de ses collections printemps-été et de moindres retours de marchandises. Le site allemand de vente de prêt-à-porter a dévoilé hier soir ses chiffres provisoires qui font notamment apparaître une hausse de 46% à 48% de son chiffre d'affaires, attendu entre 2,22 et 2,26 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Le résultat ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) est, lui, estimé entre 80 et 100 millions d'euros, à comparer avec une perte de 98,6 millions d'euros sur la période correspondante de l'exercice précédent. A titre de comparaison, les analystes attendaient un Ebit de 41 millions d'euros pour une croissance du chiffre d'affaires de 45,5%, selon un consensus fourni par la société. Zalando, qui prévoit de détailler ses résultats trimestriels le 6 mai prochain, perdait 0,6% mercredi matin à la Bourse de Francfort malgré ces bons chiffres préliminaires. Les analystes d'UBS font valoir que cette bonne surprise était bien intégrée par le marché après les solides publications de ses concurrents, comme Boozt, et que la cession des parts de Kinnevik, son actionnaire historique, approche avec un désengagement qui se profile à la mi-mai.

Valeurs associées ZALANDO XETRA -2.45%