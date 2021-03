Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : la plateforme s'ouvre aux boutiques françaises Cercle Finance • 31/03/2021 à 14:31









(CercleFinance.com) - Zalando a annoncé mercredi l'ouverture à la France de son programme permettant aux détaillants physiques de vendre leurs produits sur sa plateforme. Le site allemand de prêt-à-porter s'est donné comme objectif d'intégrer au moins 600 boutiques françaises dans le cadre de ce programme de vendeurs tiers, nommé 'Connected Retail', d'ici à la fin de l'année. Au total, Zalando a prévu d'investir 50 millions d'euros dans le projet 'Connected Retail' en 2021, dont une large part devrait être consacrée au marché français, qui revêt selon lui un caractère 'stratégique'. En fonction de la taille du magasin, les commerçants partenaires peuvent constater une augmentation de leurs ventes allant jusqu'à 60% après leur intégration à la plateforme, indique le groupe berlinois dans un communiqué. L'une des premières enseignes à rejoindre le programme de vendeurs tiers en France est la boutique Karl Lagerfeld située dans le quartier de Saint Germain-des-Prés, à Paris.

Valeurs associées ZALANDO XETRA +1.52%