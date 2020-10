Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : investit dans une 'cabine d'essayage virtuelle' Cercle Finance • 16/10/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Zalando indique réaliser un nouvel investissement stratégique dans l'expérience client en acquérant l'entreprise de logiciels Fision, située à Zurich, qui propose une application innovante de scanning corporel et une 'cabine d'essayage virtuelle'. Basés sur une technologie de pointe en matière de vision par ordinateur, ces outils 'permettent aux consommateurs de visualiser facilement le rendu des vêtements sur leur propre silhouette', selon le distributeur allemand de vêtements sur Internet. Zalando explique ainsi 'consolider son expertise dans la résolution de l'un des défis majeurs de l'industrie de la mode en ligne, à savoir la taille et la coupe des vêtements', et 'poser les fondations d'un hub technologique à Zurich'.

Valeurs associées ZALANDO XETRA +1.40%