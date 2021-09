Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : investissement dans Infinited Fiber Company information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le distributeur allemand de vêtements en ligne Zalando annonce investir dans le groupe de technologie de régénération du textile Infinited Fiber Company, investissement qui permettra à cette société d'implanter une usine 'flagship' en Finlande. Sa technologie transforme les matières premières à base de cellulose, comme les déchets textiles riches en coton, en fibre Infinna, une fibre textile régénérée qui possède l'aspect naturel et la douceur du coton, biodégradable et sans aucun microplastique. Les deux entreprises sont sur le point de signer une lettre d'intention stipulant que Zalando s'engage désormais à fournir des matières premières à Infinited Fiber Company, et à utiliser sa fibre régénérée Infinna pour la production de sa marque propre.

Valeurs associées ZALANDO XETRA -1.50%