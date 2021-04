Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : évolution au sein du conseil de surveillance Cercle Finance • 08/04/2021 à 12:25









(CercleFinance.com) - Zalando annonce que son conseil de surveillance a proposé l'élection de Niklas Östberg, PDG et cofondateur de Delivery Hero, poru succéder à Jørgen Madsen Lindemann, ce dernier ayant informé le Comité de nomination qu'il ne se représenterait pas au Conseil de surveillance après en avoir été membre depuis 2016. L'assemblée générale annuelle de Zalando se tiendra virtuellement le 19 mai 2021, précise l'entreprise.

Valeurs associées ZALANDO XETRA +0.34%