Zalando : entouré pour un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Zalando s'adjuge plus de 4% à Francfort, au lendemain d'un relèvement par le distributeur de vêtements sur Internet de ses objectifs annuels, compte tenu d'une conjoncture favorable observée sur son troisième trimestre. Le groupe allemand anticipe désormais en 2020 des revenus en hausse de +20/22%, et non plus de +15%/20%, et un profit opérationnel ajusté entre 375 et 425 millions d'euros, contre une fourchette cible précédente qui allait de 250 à 300 millions. 'En plus d'un modèle d'affaires particulièrement pertinent dans le contexte actuel, le durcissement des conditions sanitaires contribue à ces surprises favorables dans la mesure où il retarde d'autant le retour des clients dans les magasins', réagit Invest Securities.

Valeurs associées ZALANDO XETRA +3.86%