Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : en chute après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Zalando lâche plus de 7% à Francfort, après la publication d'un volume brut de marchandise (GMV) qui a progressé de 40% à 3,8 milliards d'euros au deuxième trimestre 2021, ainsi que d'une marge d'EBIT ajusté de 6,7%. Le distributeur allemand de vêtements en ligne explique que sa croissance a été 'tirée par la forte demande continue des consommateurs pour les offres en ligne et l'adoption croissante des services de plate-forme par les partenaires'. Zalando réitère ses perspectives pour l'ensemble de 2021, ciblant une croissance du GMV de 31 à 36% et s'attendant désormais à atteindre la moitié supérieure de sa fourchette d'EBIT ajusté de 400 à 475 millions d'euros.

Valeurs associées ZALANDO XETRA -8.44%