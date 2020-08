Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando élargit sa clientèle et double ses ventes en ligne au T2 Reuters • 11/08/2020 à 08:27









BERLIN, 11 août (Reuters) - Le groupe allemand Zalando ZALG.DE , premier groupe de vente de prêt-à-porter en ligne européen, a annoncé mardi avoir plus que doublé les ventes sur son site au deuxième trimestre après avoir élargi sa clientèle à de nouvelles marques désireuses d'augmenter leur présence sur internet. Au total, Zalando a fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 27% sur la période. "Nombre de nos partenaires ont intensifié leurs activités sur notre plateforme au cours des derniers mois, et nous avons réussi à croître ensemble avec succès" a déclaré David Schröder, directeur financier de Zalando ZALG.DE . Le bénéfice d'exploitation ajusté est ressorti à 212 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 2,03 milliards d'euros, dans le milieu de la fourchette des nouveaux objectifs de l'entreprise allemande pour l'année en cours, relevés le 15 juillet dernier. Zalando s'attend désormais pour 2020 à ce que son volume d'affaires brut (GMV) - les ventes réalisées sur son site par lui-même ou les marques partenaires - augmente de 20% à 25% et son chiffre d'affaires global de 15% à 20%. (Emma Thomasson; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

