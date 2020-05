Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : EBIT ajusté négatif au 1er trimestre Cercle Finance • 07/05/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Zalando annonce un EBIT ajusté de -98,6 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2020, contre +6,4 millions un an auparavant, pour une croissance du volume d'affaires de 13,9% à 1,99 milliard d'euros et du chiffre d'affaires de 10,6% à 1,52 milliard. Le distributeur allemand de vêtements sur Internet affirme prévoir 'une croissance à deux chiffres de ses activités sur un marché de la mode redoutant une baisse significative de sa croissance pour 2020'. Il anticipe ainsi cette année un EBIT ajusté entre 100 et 200 millions d'euros, une croissance du volume d'affaires et du chiffre d'affaires de 10 à 20%, et des dépenses d'investissement de capital entre 230 et 280 millions.

