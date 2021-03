Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : de nouveaux objectifs 'ambitieux', le titre grimpe Cercle Finance • 16/03/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Zalando, le premier site européen de vente de prêt-à-porter, a dépassé les prévisions du marché en 2020 et s'est dit optimiste pour le nouvel exercice, ce qui faisait grimper son cours de Bourse de plus de 4% mardi matin. Le groupe allemand a dévoilé hier soir des résultats annuels qui dépassent légèrement les attentes des analystes, affichant notamment un bénéfice opérationnel ajusté de 420,8 millions d'euros contre 224,9 millions en 2019. Sa marge opérationnelle ajustée a quant à elle progressé à 5,3% contre 3,5% l'année précédente. Après une croissance de plus de 30% en 2020, le groupe berlinois a revu de manière 'significative' ses ambitions de croissance et prévoit de porter son volume d'affaires (GMV) à plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025. Concernant 2021, Zalando dit prévoir une croissance du volume d'affaires comprise entre 27% et 32% pour un bénéfice opérationnel ajusté de 350 à 425 millions d'euros. Des objectifs qualifiés d''ambitieux' par les analystes et salués par le marché puisque l'action Zalando gagnait 4% mardi matin à la Bourse de Francfort.

