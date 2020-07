Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 08/07/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Zalando grappille près de 0,5% et surperforme ainsi la tendance à Francfort (-0,6% sur le DAX), avec le soutien d'un relèvement de conseil de 'vente' à 'neutre' chez UBS, son objectif de cours correspondant étant rehaussé de 34 à 64 euros. Si les données soutiennent une vision plus positive des perspectives de ventes, de profits et de marges du distributeur allemand de vêtements sur Internet, le broker estime que ces attentes nouvelles et plus élevées sont déjà intégrées dans le cours de Bourse.

