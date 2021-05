Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zalando : dans le vert avec le soutien d'un analyste Cercle Finance • 07/05/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert ce matin après l'analyse d'Invest Securities. Le bureau d'études estime que la publication des résultats du 1er trimestre a confirmé les indications préliminaires. De plus, le groupe a relevé ses guidances 2021. ' Ces indications sont en ligne avec notre scénario revu fin avril, mais nous abaissons à la marge notre BNA 2021 de -4,3% pour tenir compte de frais financiers un peu plus élevés que prévu ' indique l'analyste. Invest Securities ajuste son objectif de cours à 119E (contre 121E) et confirme son conseil à l'achat sur la valeur. ' La correction enregistrée depuis mi-février (-15%) dans un contexte de rotation sectorielle accompagné d'une pression vendeuse dans le cadre de la future conversion fin avril/début juin de la participation Kinnevik (21% du capital) en détention directe, offre selon nous une opportunité de revenir sur le titre dont les fondamentaux demeurent très porteurs ' rajoute le bureau d'analyste.

Valeurs associées ZALANDO XETRA +1.98%