Zalando: confirme ses prévisions sur l'année 2024

(CercleFinance.com) - Le volume brut des marchandises (GMV) a augmenté de 2,8 % à 3,8 milliards d'euros au deuxième trimestre par rapport à il y a un an. Le chiffre d'affaires est en croissance de 3,4 % à 2,6 milliards d'euros par rapport à la même période de l'année précédente.



Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT ajusté) a atteint 171,6 millions d'euros au deuxième trimestre, conformément aux attentes du marché, contre 144,8 millions d'euros un an plus tôt.



'L'amélioration de la rentabilité a été tirée par une bonne gestion des stocks et une baisse des coûts d'exécution, la marge EBIT ayant augmenté de 0,8 point de pourcentage à 6,5% du chiffre d'affaires' indique le groupe.



Zalando confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 et s'attend à ce que le GMV et le chiffre d'affaires augmentent de 0 % à 5 % cette année par rapport à 2023.



'La société continuera de se concentrer sur une croissance rentable, avec une progression continue des marges. L'EBIT ajusté devrait se situer entre 380 millions d'euros et 450 millions d'euros' indique la direction.





