Zalando: bénéfice net quintuplé en 2023

(CercleFinance.com) - Zalando fait savoir que son volume d'affaires GMV (les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d'affaire de la marketplace) a reculé de 1,1% entre 2022 et 2023, pour s'établir à 14,6 MdsE, laissant entrevoir un chiffre d'affaires du groupe de 10,1 MdsE, en repli de 1,9% par rapport à 2022.



De son côté, l'EBIT ajusté ressort à 350 ME en 2023, pratiquement doublé par rapport à l'année précédente (184 ME), avec une marge d'EBIT ajusté passée de 1,8% à 3,5%.



Zalando enregistre finalement un bénéfice net de 83 ME en 2023, un chiffre quasiment quintuplé en l'espace de douze mois (le bénéfice net était de 16,8 ME en 2022).



'Notre ambition est de renouer avec une croissance forte et de poursuivre l'expansion de nos marges, comme le reflètent nos nouvelles prévisions à moyen terme', a déclaré Robert Gentz, co-PDG de Zalando.



Zalando vise en effet un taux de croissance annuel composé de 5 à 10 % tant pour le volume brut de marchandises (GMV) que pour le chiffre d'affaires au cours des cinq prochaines années.



Zalando vise à couvrir à long terme l'équivalent de 15 % du marché européen de la mode. , ce qui représente 450 milliards d'euros.





